» الهند: دماء جنودنا لن تذهب سدى وسنرد على الصين

17 يونيو 2020 - 05:13 م

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، إن بلاده قادرة على الرد بشكل مناسب على الصين، إذا دفعتها الأخيرة إلى ذلك.

وأكد مودي، في كلمة متلفزة، نقلتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن "تضحيات الجنود الذين قتلوا إثر التوتر مع الصين في منطقة لداخ الحدودية، لن تذهب سدى".

وقال "أود أن أؤكد للأمة أن تضحيات جنودنا الذي قتلوا في الاشتباكات مع الصين على الحدود لن تذهب سدى. والهند قادرة على الرد بشكل مناسب إذا تم دفعها لذلك".

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أعلنت أن الوضع في المنطقة الحدودية الصينية الهندية، أصبح مستقرا الآن بشكل عام وتمت السيطرة عليه.

وأعلن الجيش الهندي أمس الثلاثاء مقتل ضابط وجنديين اثنين في اشتباكات مع قوات من الجيش الصيني على الحدود بين البلدين في لداخ، مشيرا إلى أن مسؤولين من الجيشين يتباحثون لتهدئة الوضع، وقدمت الصين مذكرة احتجاج للجانب الهندي، مشيرة إلى انتهاك الجيش الهندي الاتفاق، وعبوره الحدود، ومهاجمته الجيش الصيني وافتعاله اشتباكات