«التعليم» تُقر تعديلات جديدة في جداول الثانوية العامة

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتعديل معدل أيام أعمال الامتحانات للمرحلتين الدبلومات الفنية والثانوية العامة، حيث تقرر زيادة عدد أيام العمل المحسوبة في مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

ونص القرار، على أن رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول، يوم العمل الفعلي لهم 4 أيام بدلًا من ثلاثة، و5 أيام في المناطق النائية بدلا من أربعة.

وأضاف القرار أن المراقبين والمعاونين والملاحظين وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة وعضو الشئون القانونية، يوم العمل الفعلي لهم، بثلاثة أيام بدلًا من يومين، وأربعة أيام في المناطق النائية بدلًا من ثلاث.

واستكمل القرار، أن العمال والشرطة والزائرة الصحية أو الطبيب، يوم العمل الفعلي لهم بيومين بدلاً من يوم، ولا يحتسب لهم تحضير أو راحات، وزيادة مكافأة أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية زيادة مكافأة أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، زيادة مكافأة أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

1- رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول يوم العمل الفعلي بأربعة أيام بدلاً من 3 و5 أيام في المناطق النائية بدلاً من أربعة.

2-_ المراقبون والمعاونون والملاحظون وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة وعضو الشئون القانونية يوم العمل الفعلي بثلاثة أيام بدلاً من يومين وأربعة أيام في المناطق النائية بدلاً من ثلاث.

3- العمال والشرطة والزائرة الصحية أو الطبيب يوم العمل الفعلي بيومان بدلاً من يوم ولا يحتسب لهم تحضير أو راحات.


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