  • الأربعاء 17 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تزف بشرى بشأن عقار مستخدم لعلاج كورونا

حميدتي

"حميدتي" يزور إثيوبيا بشكل مفاجئ.. والمجلس السيادي يصدر بيانًا

كمامة

إسرائيل تبتكر كمامة بالشحن تقضي على فيروس كورونا

أسرة "محسن السكري": العادلي أرحم من محمد إبراهيم

قرار جديد من المحكمة بشأن "قاتل سوزان تميم"

المبنى بعد تفجيره

أول فيديو لتفجير مبنى الاتصال بين كوريا الشمالية والجنوبية

كمامة

البغاء في زمن كورونا.. الجلسة 15 دقيقة.. وكمامات لبائعات الهوى

وزير التعليم

«التعليم» تُقر تعديلات جديدة في جداول الثانوية العامة

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا كريمًا

انتهاء كورونا في مصر 20 مايو

خبير عالمي يكشف موعد انتهاء كورونا في مصر

رفعت الأسد

حبس عم بشار الأسد ومصادرة أمواله

أول فيديو لتفجير مبنى الاتصال بين كوريا الشمالية والجنوبية

عرب وعالم

المبنى بعد تفجيره
المبنى بعد تفجيره
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لمطلق شائعة مرض زعيم كوريا الشمالية بعد ظهوره متعافيا

#

شيء غريب في أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية

#

حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

#

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية بعد "كورونا" لهذا السبب

تفجير

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

مبنى اتصال

كشفت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن مقطع فيديو وصور توثق لحظات تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.

ونشر تلفزيون تشوسون المركزي الكوري الشمالي، في تقريره الأول، مقطع فيديو يظهر تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، وذلك حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وحسب الوكالة: "تبلغ مدة الفيديو 33 ثانية، ويحتوي على لحظات انهيار مبنى مكتب الاتصال المشترك مع أصوات صاخبة"، كما "تظهر في الفيديو لقطات لتحطم النوافذ الزجاجية لمبنى مركز دعم مجمع كيسونغ الصناعي المكون من 15 طابقا بجوار مركز الاتصال المشترك".

كما نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان الحزب الحاكم في كوريا الشمالية ست صور ملونة للحظة تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بعنوان "فاتحة موسيقية مشؤومة تدل على بدء إجراءات الإفلاس التام للعلاقات بين الكوريتين، وتدمير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل".

وتوثق صورتان، من ست صور نشرتها الصحفية، مبنى مركز الاتصال المشترك المكون من 4 طوابق ومبنى مركز دعم مجمع كيسونغ الصناعي المكون من 15 طابقا قبل تدميرهما، فيما يظهر في صورتين أخريين مبنى مركز الاتصال المشترك المدمر بالكامل مع الحطام المتطاير وحافة مبنى مركز دعم مجمع كيسونغ الصناعي المحاط بالدخان الرمادي والغبار المنبعثين من الانهيار.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، أمس الثلاثاء، تفجير مكتب الاتصال المشترك بمدينة كيسونغ الحدودية، مؤكدة أنها ستعيد قواتها إلى المجمع الصناعي بقرية كيسونغ على الحدود الغربية ومنطقة منتجع كومكانغ السياحية على الساحل الشرقي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

قنوات اليوتيوب

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من موجة ثانية قاتلة لكورونا
» وفاة مفاجئة لزوجة نائب بالكونجرس
» الهند: دماء جنودنا لن تذهب سدى وسنرد على الصين
» عادل رامي مارس العلاقة الحميمة مع فنانة شهيرة 12 مرة في الليلة
» بشأن المسجد الأقصي.. الأردن يرسل مذكرة احتجاج إلى إسرائيل
» ابتكار مصري .. كمامة وقائية بـ 5 جنيهات صالحة لمدة شهر
» "دجلة" يرفض استئناف الدورى ويهدد بـ "الفيفا"
» اتفاق صيني هندي على التهدئة بعد الاشتباك الحدودي الدامي
» أم تتبرع بالحمل لابنتها بعد استئصال الرحم
» "الخطيب" يتفقد "التتش" قبل عودة التدريبات
» تحت حماية الشرطة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية