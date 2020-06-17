» كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من موجة ثانية قاتلة لكورونا

17 يونيو 2020 - 06:07 م

حذر الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية من أن البلاد قد تواجه خطر عودة فيروس كورونا المستجد ما لم تكن في حالة يقظة.



ومن المقرر أن يعقد ترامب، مؤتمره الانتخابي الأول في حملته لإعادة انتخابه رئيسًا يوم السبت المقبل، والذي يشهد تنظيم مسيرة ضخمة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة.



وأضاف فاوتشي لصحيفة "ديلي بيست" في سؤاله عما إذا كان سيحضر المسيرات التي دعا لها الرئيس دونالد ترامب: "أنا ضمن الفئة عالية المخاطر. أنا شخصيًا لن أفعل. لا، بالطبع".



وتابع فاوتشي (79 عامًا)، أنه عندما يتعلق الأمر بالفعاليات الحاشدة، فإن "الخارج أفضل من الداخل، فلا يوجد حشد أفضل من الحشد"، و"الحشد أفضل من الحشد الكبير".



والثلاثاء، دافع نائب الرئيس مايك بنس عن المضي قدًما عن تنظيم المؤتمر الانتخابي في تولسا السبت، قائلاً إنه سيتم وضع احتياطات السلامة للجمهور.



وأفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، وعضو رئيسي في فرقة عمل الرئيس المعنية بفيروس كورونا أبلغها يوم الثلاثاء أنه لم يتحدث مع ترامب منذ أسبوعين.



وقال فاوتشي، إن الزيادة في حالات الإصابة بـ (كوفيد – 19) في بعض الولايات كانت على الأرجح بسبب الأشخاص "الذين لا يلتزمون بالإرشادات".



وأعرب عن أسفه للتصور السائد بين بعض الناس بأن "قيود التمييز الاجتماعي كانت كلها أو لا شيء"، قائلاً: "الموجة الثانية من الفيروس "ليست حتمية" إذا "فعلنا ما يتعين علينا القيام به لمنع من الحدوث".



وأشار إلى أن أي عملية إعادة فتح يجب أن تتم في سياق "إعادة فتح دقيقة وحكيمة، أي امتلاكك لقدرتك، والقدرة على تحديد أثر العزل والاتصال حتى عندما ترى الضربات الحتمية في الحالات، لا تتحول تلك الضربات إلى طفرات، ولا تصبح تلك الطفرات موجة ثانية".



وفي مقابلة مع صحيفة وول "ستريت جورنال" الثلاثاء، قال فاوتشي: "عندما أنظر إلى التلفزيون وأرى صورًا لأشخاص يتجمعون في الحانات عندما يشير الموقع إلى أنهم لا يجب أن يفعلوا ذلك، فهذا أمر محفوف بالمخاطر".



وتابع: "يستمر الناس في الحديث عن موجة ثانية. ما زلنا في الموجة الأولى". وقال إنه يشك في أنه سيكون هناك مشهد آخر مشابه لمدينة نيويورك في أبريل.



وأضاف فاوتشي: "لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في ظل ظروف اليوم من إدراكنا الكامل لإمكانات هذا الفيروس، الذي يمكن نقله إلى حد كبير".



وعلق مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية على الاحتجاجات التي اندلعت ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس.



وأوضح أنه يتفهم سبب اعتراض الناس، ولكن "المظاهرات نفسها، يجب أن تدرك أنها تعرضك أنت والآخرين للخطر" بسبب الوباء المستمر، معتبرًا أن "أفضل شيء" هو "عدم التجمع في الحشود".



ووفقًا للإحصاءات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، توفي أكثر من 116 ألف شخص بسبب العدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

