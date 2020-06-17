إسرائيل تبتكر كمامة بالشحن تقضي على فيروس كورونا

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ذكر باحثون إسرائيليون أنهم اخترعوا كمامة يمكن معاودة استخدامها لقدرتها على القضاء على فيروس كورونا بحرارة مستمدة من شاحن الهاتف المحمول.

وقال يائير إين إيلي الذي يقود فريق البحث في جامعة التخنيون بحيفا إن عملية التعقيم تستغرق نحو 30 دقيقة وإن على المستخدمين ألا يضعوا الكمامة أثناء توصيلها بالشاحن، حسب وكالة رويترز.

وبالكمامة الجديدة منفذ للناقل التسلسلي العام (يو.إس.بي) يمكن توصيله بمصدر للكهرباء مثل شاحن الهاتف المحمول، والذي يمكن أن يرفع حرارة طبقة داخلية من ألياف الكربون حتى 70 درجة مئوية، وهي مرتفعة بما يكفي لقتل الفيروسات.

ويشبه النموذج الأولي من هذه الكمامة كمامة (إن95) ذات الصمام والأربطة المطاطية لإحكام وضعها على الوجه، وقدم الباحثون طلب الحصول على براءة اختراع للكمامة في الولايات المتحدة مؤكدين إن سعرها سيزيد دولارا على الأرجح عن الكمامات الأحادية الاستخدام.


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