فيديو: تدخل الأب لإنقاذ ابنه.. فلقنه زملاؤه علقة ساخنة

ذهب الأب إلى المدرسة لوضع حد للمضايقات التي يتعرض له ابنه من جانب زملائه، لكنه تعرض لـ "علقة ساخنة" على أيديهم، كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويظهر الفيديو، الطلاب وهم يلكمون ويركلون ويدوسون على والد زميلهم خارج مدرسة بارك ريدج الثانوية الحكومية في بريسبان عاصمة ولاية كوينزلاند بأستراليا.
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وقال الرقيب نيك ادواردز، القائم بأعمال كبير الشرطة، إن الشرطة بدأت تحقيقًا في الحادث بعد أن قدم والد الطالب المعتدى عليه شكوى رسمية.
وأضاف: "لقد أذهلتني عقلية الطلاب، وأنهم لم يفكروا فيما يمكن أن يكون قد حدث نتيجة تصرفاتهم"، معتبرًا أن "رؤية الطالب يبصق في وجه الأب أمر مثير للاشمئزاز"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وقالت وزارة التعليم في كوينزلاند، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المدرسة، لكنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كان الطلاب قد عوقبوا.
وقال متحدث باسم المدرسة، إن المدرسة تعمل بنشاط مع العائلات المعنية، ويتم التعامل مع الطلاب بما يتماشى مع خطة السلوك المسؤول للمدرسة.