تسجيل 11 وفاة بسبب كورونا في الجزائر

سجلت السلطات الصحية في الجزائر اليوم الأربعاء، 11 وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 799، والإصابات إلى 11268 في عموم البلاد.

وقال الناطق باسم لجنة متابعة الفيروس جمال فورار، إن 100 وشخصا واحدا تماثلوا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 7943.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وارتفاع في الإصابات بالفيروس، مقارنة مع أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه 11 وفاة و116 إصابة جديدة.



