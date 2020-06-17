كورونا.. رتفاع طفيف في وفيات إيطاليا

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ارتفغت وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بشكل طفيف اليوم الأربعاء على أساس يومي.

وتم رصد 43 حالة جديدة مقابل 34 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 43 حالة، وبلغ 34448 شخصا منذ 21 فبراير.

كما ارتفع عدد المصابين مقارنة بيوم الثلاثاء (210)، حيث سجلت السلطات 329 حالة إصابة، علما أن إجمالي من أصابهم مرض "كوفيد 19" بلغ 327828 حالة.

هذا، وأفادت هيئة الدفاع المدني بأن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 179455.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن 23925 مصابا بـ"كوفيد 19" يتلقون العلاج في المستشفيات، مقابل 24569 يوم الثلاثاء، موضحة أن 163 شخصا متواجدون في العناية المركزة ويخضعون لعلاج مكثف.

ويشهد معدل الوفيات والإصابات اليومية تقلبات في ظل انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة وزيادة عدد المتعافين.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.



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