اشتباكات دامية بين الهند والصين.. والأمم المتحدة تحذر

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 أعلن مكتب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه جراء توتر الأوضاع بين الهند والصين.

وحث البلدين على التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس بعد تقارير عن اشتباكات حدودية دامية بينهما.

وفي موجز صحفي، اليوم الأربعاء، قال فرحان حق، الناطق الرسمي باسم الأمين العام: "بعثنا رسالة واضحة مفادها أننا قلقون إزاء تقارير عن حدوث أعمال عنف وسقوط قتلى على خط السيطرة الفعلية، ونحن ندعو كلا الطرفين إلى التحلي بالقدر الأكبر من ضبط النفس".

وأضاف حق أن المنظمة تلقت بارتياح تقارير تفيد بأن الهند والصين تتواصلان من أجل خفض التوتر بينهما.

ووقع الاشتباك بين العسكريين الصينيين والهنود مساء الثلاثاء 15 يونيو قرب وادي غلوان في منطقة لداخ الحدودية.

وتبادلت بكين ونيودلهي الاتهامات بتصرفات استفزازية أدت إلى الصدام، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين.



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