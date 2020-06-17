ألمانيا تساعد تونس لمكافحة "كورونا"

قدمت وزارة الدفاع الألمانية مساعدات لتونس اليوم الأربعاء من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتسلمت زارة الدفاع التونسية، دفعة ثانية من مساعدات طبيّة قدمتها نظيرتها الألمانيّة في شكل هبة لصالح الإدارة العامّة للصحّة العسكريّة، للمساعدة في مجابهة فيروس "كورونا".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المساعدات تمثّلت في 12 ألفا و200 مجموعة فحص للتقصّي السريع عن "كورونا"، سيتمّ توزيعها على المستشفيات العسكريّة.
فيما قالت السفارة الألمانية بتونس، في بيان، إن طائرة عسكرية ألمانية وصلت مطار قرطاج الدولي، الأربعاء، محملة بمعدات طبية لفائدة المستشفى العسكري التونسي، وتبلغ قيمتها نحو 80 ألف يورو.
وكان في استقبال الطائرة كل من السفير الألماني، أندرياس رينيكي، ومحمد بن موسى، رئيس قسم علم الفيروسات بالمستشفى العسكري بتونس.
وتابعت السفارة أن هذه الحمولة تمثل امتدادا للتعاون الوثيق بين كل من المعهد الميكروبيولوجي، التابع للجيش الألماني، والمستشفى العسكري التونسي.
وبلغ إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في تونس، حتى الأربعاء، 1.128، بينها 50 وفاة، و1004 حالات تعافٍ. -