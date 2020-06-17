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بالصور: التحرش بصحفية أحدث مغامرات «عمرو وردة»

بالصور: التحرش بصحفية أحدث مغامرات «عمرو وردة»

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بالصور: التحرش بصحفية أحدث مغامرات «عمرو وردة»
بالصور: التحرش بصحفية أحدث مغامرات «عمرو وردة»
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فتحي مجدي

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واجه عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني، ومنتخب مصر لكرة القدم، اتهامًا جديدًا بالتحرش، هذه المرة بصحفية تعمل مراسلة في تغطية أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.


وقال موقع "onsports.gr" اليوناني، فإن وردة التقى الصحفية الحسناء ديمي ستاماتيليا صدفة في متجر معروف في مدينة كولوناكي، وتعرف عليها.


وأضاف أن وردة أمطر حسابها بالرسائل، ودعاها للقدوم إلى مدينة سالونيك لقضاء يوم معه، لكنها تجاهلت رسائله وكشفت عنها أمام الجميع.

ووصف التقرير وردة بأنه "يعاني من ضعف كبير أمام النساء ولا يتردد في مغازلتهم سواء عن قرب أو عبر الإنترنت".


ولم تعلق الصحافية "الساخنة" – بحسب تعبير الموقع  - فيما تظهر صور نص الرسائل التي تسربت إلى وسائل التواصل الاجتماعي كيف حاول الاقتراب منها دون جدوى.


وهذه أحدث واقعة ضمن وقائع مشابهة واتهمات بالتحرش واجهت وردة، وتسببت في إثارة العديد من الأزمات مع الأندية التي لعب لها، وكذلك مع منتخب مصر.

وأشهر هذه الوقائع، جاءت حين تم تسريب محادثة مع إحدى الفتيات أثناء تواجده مع منتخب مصر في مباريات كأس الأمم الإفريقية في عام 2019.

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