» اختبار الغدة الدرقية يجنب 1 من كل 5 نساء الإجهاض أو العقم

17 يونيو 2020 - 09:37 م



ويقول خبراء من جامعة برمنجهام، إن اختبار الغدة الدرقية البسيط يمكن أن يجنب واحدة من كل خمس نساء من عذاب الإجهاض أو العقم.



وأكدوا أن الكشف عن اضطرابات الغدة الدرقية قبل أن تحمل المرأة أمر "ضروري"، مرجعين ذلك إلى حقيقة أن التشوهات في الغدة الدرقية يمكن أن تقلل من الخصوبة وتزيد من خطر الولادة المبكرة والإجهاض.



وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة الغدد الصماء والايض السريرية التابعة لجمعية الغدد الصماء، أن تشوهات الغدة الدرقية الخفيفة تؤثر على ما يصل إلى خمس النساء اللواتي لديهن تاريخ من الإجهاض أو لديهن مشاكل في الحمل.



وقالت ريما ديلون سميث من جامعة برمنجهام: "وجدت الدراسة أن تشوهات الغدة الدرقية الخفيفة تصيب ما يصل إلى واحدة من كل خمس نساء لديهن تاريخ من الإجهاض أو الخصوبة ويحاولن الحمل".



وأشارت إلى أنه "من المهم تحديد ما إذا كان علاج تشوهات الغدة الدرقية الخفيفة يمكن أن يحسن نتائج الحمل، بالنظر إلى النسبة العالية من النساء اللواتي يحتمل أن يتأثرن"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



ودرس الباحثون على مدى خمس سنوات، أكثر من 19 ألف امرأة في 49 مستشفى في المملكة المتحدة. وكان لدى هؤلاء النساء تاريخ من الإجهاض والخصوبة، وهي فترة زمنية طويلة من محاولة الحمل.



وكجزء من الدراسة تم اختبارها لوظائف الغدة الدرقية. وتبين أن واحدة من كل خمس نساء تعاني من خلل بسيط في الغدة الدرقية وكان هذا أكثر بروزًا في النساء من مجتمعات السود ووالآسيويين والأقليات العرقية



وفي حين أن أمراض الغدة الدرقية العلنية كانت نادرة، فقد وجد أن النساء اللواتي يعانين من الإجهاض المتعدد لم يعد من المرجح أن يكون لديهن تشوهات مقارنة بالنساء اللواتي حملن بشكل طبيعي مع تاريخ إجهاض واحد.



ما هو اختبار الغدة الدرقية؟



يمكن إجراء فحوصات الغدة الدرقية بواسطة الطبيب الذي يأخذ عينة من الدم. يطلق عليه اختبار وظائف الغدة الدرقية وينظر في مستويات هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) وهرمون الغدة الدرقية (T4) في الدم.



وتقول هيئة الرعاية الصحية في إنجلترا إن "المستوى العالي من TSH وانخفاض مستوى T4 في الدم يعني أنك تعاني من قصور في نشاط الغدة الدرقية".

