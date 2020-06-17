«الصحة»: تسجيل 1363 إصابة جديدة بكورونا و84 وفاة

استعرضت وزيرة الصحة ووالسكان الدكتور هالة زايد، الوضع الوبائي في مصر، اليوم، الاربعاء، حيث أعلنت عن تسجيل عدد 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خاصة في كل من محافظتي القاهرة والجيزة، والوقوف على التحديات في تلك المحافظات كونها الأكثر إصابة، ومتابعة سير العمل في كل من المستشفيات من خلال استقبال حالات الإصابة، والقوافل العلاجية التي تقوم بتوزيع الأدوية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل تلقي العلاج.

وأشارت الوزيرة، إلى تسجيل 84 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حصيلة الوضع الوبائي في مصر الوصل بذلك إلى 49219، و1850 وفاة.

كما أشارت إلى خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) 14566 حالة، من ضمنهم الـ 13141متعافيًا.