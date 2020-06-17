» «الصحة»: خروج 411 مصابًا من العزل بعد تمام شفائهم

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بيان اليوم

بيان كورونا

أعلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خاصة في كل من محافظتي القاهرة والجيزة، والوقوف على التحديات في تلك المحافظات كونها الأكثر إصابة، ومتابعة سير العمل في كل من المستشفيات من خلال استقبال حالات الإصابة، والقوافل العلاجية التي تقوم بتوزيع الأدوية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل تلقي العلاج.

واستعرضت الوضع الوبائي في مصر، اليوم، الاربعاء، حيث أعلنت عن تسجيل عدد 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة، إلى تسجيل 84 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حصيلة الوضع الوبائي في مصر الوصل بذلك إلى 49219، و1850 وفاة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) بلغ 14566 حالة، من ضمنهم الـ 13141متعافيًا.


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