رد ناري من بكري على ما قاله أحمد مكي بشأن مرسي وقائد الحرس الجمهوري

18 يونيو 2020 - 06:14 ص

شن الكاتب الصحفي مصطفى بكري هجوما شرسا على وزير العدل في حكومة الإخوان أحمد مكي.



وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: إذا كان المستشار أحمد مكي يزعم أن مرسي رفض طلب قائد الحرس الجمهوري لواء محمد زكي في هذا الوقت بإطلاق النار علي المتظاهرين ، فلماذا لم يتقدم ببلاغ إلي النيابه العامه وقد كان وزيرا للعدل في هذا الوقت ، ثم لوكان مرسي بريئا ، فلماذا سمح بالإعتداء علي المتظاهرين السلميين حول القصر من ميليشيات الإخوان ، التي كان يقودها محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأحمد المغير ، ولماذا سمح بتعذيب 49 متظاهرا علي أسوار قصر الإتحاديه ،ولماذا لم يتدخل لوقف قتل المتظاهرين في أحداث المقطم ، أو في حصار المحكمة الدستوريه ، أو في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي.



وأضاف: قائد الحرس الجمهوري هو الذي رفض تنفيذ تعليمات مرسي بالإعتداء علي المتظاهرين ،وهو الذي رفض تدخل الحرس لفض إعتصام المتظاهرين بالقوه ، كما أن اللواء أحمد جمال الدين رفض تعليمات مرسي بتدخل الأمن المركزي لمواجهة المتظاهرين السلميين ، ورفض القائد العام الفريق أول عبدالفتاح السيسي في هذا الوقت تدخل الجيش لمواجهة المتظاهريين فراح مرسي يطلب من مكتب الإرشاد إرسال المليشيات لفض المظاهرات ، وعندما تم القبض علي 49 من المتظاهريين وتعذيبهم عند أسوار الإتحاديه رفض اللواء محمد زكي إدخالهم إلي داخل القصر ، حيث كانت قناة 25 يناير الإخوانيه في إنتظارهم لتصويرهم علي إعتبار أنهم إقتحموا القصر وإعترفوا بذلك .



وتساءل: وهل ينسي المستشار أحمد مكي كيف حاول مرسي الكذب علي الناس وقال في خطاب الساعه الثامنه مساء الخميس 6 ديسمبر أن المقبوض عليهم إعترفوا بأنهم مأجورون لحساب أخرين دفعوا لهم المال، بينما التحقيقات في النيابه كانت قد بدأت قبلها بساعه فقط ولم تكن إنتهت ، وعندما إنتهت أصدر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديده قرارا بالإفراج عنهم وأيده في ذلك المحامي العام لنيابات شرق المستشار مصطفي خاطر ورفضا كل الضغوط ، ولم يكن هناك من خيار أمام طلعت إبراهيم النائب العام الإخواني إلا إبعادهما عن النيابه .. العامه ، أحمد مكي يكذب كما يتنفس ، ويوجه إتهامات الهدف منها تبييض وجه جماعته الإخوانيه علي غير الحقيقه ، ويختلق وقائع مزيفه كذبها شهود الأحداث أنفسهم.

