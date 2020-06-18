» فنانة تعلن تدهور صحتها بعد إصابتها بـ كورونا: ضيق التنفس زاد ادعولي

18 يونيو 2020 - 08:31 ص

أعلنت الفنانة منى إش إش تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقالت "منى" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : قدر الله وماشاء الله فعل ??

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا?? مهما أخدنا حذرنا.



وأضافا: للأسف الكرونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدي الأزمة دي علي خير إن شاء الله.????



وأضافت: ويارب إشفى كل مريض يتألم.?? دعواتكم حبايبى وإطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة ??????????

#منى_إش_إش ??????بحبكم ????

