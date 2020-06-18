الإبراشي: الإخوان ليسوا في خلاف مع الدولة

18 يونيو 2020 - 08:39 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن جماعة الإخوان يحاولون غسل أيديهم من العمليات الإرهابية التي نفذوها في حق الشعب المصري، وألصقوها بالمؤسسات المصرية.







وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جرائم الإخوان في حق الوطن والمواطنين لا تعد ولا تحصى، معقبا :"خلاف الإخوان ليس مع الحكومة أو الدولة، بل مع الشعب المصري".







وتابع: "أن الإعلان الدستوري الذى أعلنه محمد مرسى خلال حكمه حول نفسه فيه إلى إله وأشعل النار فى كل مؤسسات الدولة والكنائس، وذلك يؤكد أن خلاف الإخوان مع الشعب وليس مع الدولة".

