» قصة الفنانة التي غضب منها عادل إمام .. وضربها أحمد زكي بالقلم

18 يونيو 2020 - 08:40 ص

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى شعير رقم 80 والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية.



وقالت ليلى في لقاء تلفزيوني: على الرغم أن والدي كان نحاتا إلا أنه رفض عملي في الفن وقال (مفيش بنت عيلة تشتغل فنانة).



وأضافت: قلة أدواري وراؤها سفري مع زوجي إلى باريس وتركيزي في مجال عرض الأزياء.



واستدركت: كان المفروض أشارك في فيلم (عمارة يعقوبيان) بالدور اللي قامت بيه يسرا لكن اعتذرت لأن والدتي و زوجي كانوا مرضى وعادل إمام غضب مني.



وتابعت: حصلت على دور صغير في فيلم (الهروب) مع أحمد ذكي وتلقيت قلما منه وتم إعادة المشهد 20 مرة لكن كانت تجربة جيدة.



