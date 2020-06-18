» مدير مدرسة يعقم الفصول: إحنا بنحارب على الجبهة

18 يونيو 2020 - 09:01 ص









روي سيد أحمد، مدير مدرسة الحسينية في محافظة الشرقية، تفاصيل قيامه بتعقيم وتطهير مدرسته، قائلا :" طلاب المدرسة أولادي ومن سيجلس على الكرسي ابني، لو هربنا جميعاً من سيقوم بعمله".







وأضاف "احمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، والمذاع فضائية "دي أم سي" مع الإعلامي رامي رضوان،: " بأن هناك من يحاربون على الجبهة، والأطباء يعملون في المستشفيات، متسائلا: "من سيواجه إذا اختفي الجميع".







وتابع :" يتبقى على خروجي على المعاش أقل من 150 يومًا، أنا متعين من 37 سنة، و حياتي كلها وسط الطلاب و هما ولادي و أي مجهود أو تضحية مش خسارة فيهم ".

