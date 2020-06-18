محمد عبد الحارس
تقام اليوم الخميس، عدد من المواجهات منها مباريات الدوري الإسباني والدوري البرتغالي.
"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
الدوري الإسباني
فريق ديبورتيفو الافيس X فريق ريال سوسيداد - 7:30 مساء- beIN SPORT HD 3
فريق ريال مدريد X فريق فالنسيا- 10:00 مساء beIN SPORT HD 3
الدوري البرتغالي
فريق بولفيستا X فريق فيتوريا سيتوبال - 8:00 مساء - SPORT TV 1
فريق سبورتنج لشبونة X فريق تونديلا - 10:15 مساء- SPORT TV 1
ظهر12:01 م
فجر
03:14
شروق
04:56
ظهر
12:01
عصر
15:40
مغرب
19:06
عشاء
20:36