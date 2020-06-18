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تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

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رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

إيمان هاني

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كورونا

رجاء الجداوي

أميرة مختار



كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي ،أخر التطورات الصحية لوالدتها ، مؤكدة تدهور الحالة. و أكدت مختار ، أن والدتها لا تزال على جهاز التنفس الصناعى، قائلة "مامى ما زالت في الرعاية المركزة ‏وعلى نفس الجهاز، بس للأسف تعبانة ادعو لها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يارب يا امي يارب يا امي، يارب ياكريم إكرمها بكرمك يا شافي اشفيها ،يارب ياعفو اعفو عنها،يارب يامنان من عليها وعلينا بالصحه،يارب يارحيم ارحمها، يارب اجعل ألمها في ميزان حسناتها، يارب يالطيف الطف بها وبنا،يارب ياحفيظ احفظها وردها إلينا سالمة".

وتابعت: "يارب ياقهار اقهر مرضها،يارب ياسميع إسمع دعوانا.. يارب يامجيب أجب دعوانا ،،يارب يامقتدر أنت القادر وحدك علي شفائها،آمين آمين آمين يا قادر يا مجيب استجب لدعائنا لها يا رحمن يا ودود يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل".

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