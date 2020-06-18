مسئول عن السياحة: "الوضع سيئ والناس مش لاقية تاكل"

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السياحة

بسمة وهبة

أون



رحب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، بقرار عودة السياحة والطيران، قائلًا :" الغرفة مرحبة بعوده السياحة، ومن المفترض فتح المطاعم في المقام الأول، قبل فتح السياحة مرة أخرى ".

وأضاف "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "أون"، بأن 90% من المطاعم مغلقة، والمطاعم العاملة بنظام الدليفري، يمثلون 10%،معقبا: "الناس مش لاقيه تاكل، وبتصرخ والوضع سيئ جدا .

و أكد ، أنه سيتم متابعة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارات المعنية، من خلال متابعة مستمرة ويومية، على الأماكن السياحية التي ستستقبل السائحين، معقبا :" يجب أن يعتاد المصريين على ثقافة التباعد الاجتماعي في المطاعم والكافيهات ".

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