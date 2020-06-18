هيكل لـ"نقيب الإعلاميين": لما تفعل هذا بعد منتصف الليل

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الإعلام

نقابة الاعلاميين

أسامة هيكل

طارق سعدة



رد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام على بيان الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين والذي رفض خلاله تدخل وزير الدولة للإعلام في شئون النقابة.

وقال هيكل، في بيان صحفي اليوم الخميس: "لم أكن أعرف أن نقيب الإعلاميين يقود نقابة سرية" وأضاف الوزير في بيانه: ”كل ما سألناه عنه أمور يجب إعلانها، كم عضوا في النقابة؟ وكم وجه يظهر على الشاشة ليس عضوا بالنقابة؟ لماذا يتستر على من هم ليسوا أعضاء نقابة؟”.

وتابع: "لماذا يصدر نقيب الإعلاميين مثل هذه البيانات بعد منتصف الليل وما أعلمه أن المؤسسات المحترمة ترد على الخطابات بالمثل ". وكان هيكل أرسل عدة خطابات للنقابة للاستفسار عن عدد من الأمور الخاصة بالعمل الإعلامي ما قوبل بتصريحات مضادة من طارق سعدة.

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