مرتضى منصور يكشف حقيقة سحب أرض النادى بـ 6 أكتوبر

18 يونيو 2020 - 11:40 ص

نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ما تردد بأن أرض النادى فى مدينة 6 أكتوبر قد تم سحبها، وشدد رئيس الأبيض أن الأرض ما زالت مخصصة للزمالك، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لبناء الاستاد والنادى الاجتماعى ومدينة رياضية.

وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لموقع الزمالك، أن ما تردد محض افتراء وأكاذيب، مشيرا إلى أن النادى سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مروج هذه الشائعة ليكون عبرة لمن يعتبر.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، قد كشف عن الجلسة التى جمعته مع الشركة المنفذة لإنشاء النادى فى مدينة 6 أكتوبر ومن ضمنها استاد الزمالك، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة عندها خبرة كبيرة فى بناء الاستادات، وهم من قاموا بتجهيز استادات بطولة أفريقيا الأخيرة التى استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.