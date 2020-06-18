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بكلمات مؤثرة ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها

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الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

إيمان هاني

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انستجرام

نشطاء

ريهام سعيد



وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى جمهورها، قائلة:" استحملوني كتير في أزماتي و مصدقوش غيري ووقفوا في ضهري من غير مقابل، أزمات كتير من غيرهم كانت هاتمر بشكل أصعب بكتير.

ونشرت ريهام سعيد صورة جمعية ببعض من جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: يمكن صغيرين في السن لكن كبار في المقام ، اهلهم ربوهم علي الاخلاص و التضحية ، اهلهم تعبوا اوي انهم في الاخر طلعوا رجاله و ستات محترمه بجد ".

وتابعت: "هما مش فانز ولا معجبين هما اخواتي الي امي مخلفتهمش، الرزق مش شغل ولا فلوس الرزق ناس ربنا بيبعتهم عشان يهونوا عليك و يوروك ان الدنيا لسه بخير ، المشكله دلوقتي هارد الجميل ازاي؟ هارده باذن الله مع انكوا مش مستنيين مني حاجه و حيات ولادي انتوا غاليين عندي اوي".

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