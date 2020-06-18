» أحلام تكشف حقيقة صلحها مع أصالة

كشفت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عدم وجود أي بوادر منها للصلح مع النجمة أصالة.

كشفت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عدم وجود أي بوادر منها للصلح مع النجمة أصالة.