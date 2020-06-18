» أحلام تكشف حقيقة صلحها مع أصالة

كشفت المطربة الإماراتية أحلام، حقيقة الأنباء المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صلحها مع الفنانة السورية أصالة.
كشفت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عدم وجود أي بوادر منها للصلح مع النجمة أصالة.
كما نفت إعجابها بأغنية "جيتني مكسورة" التي أطلقتها أصالة قبل أيام، وذلك بعد تردد أخبار بأن أحلام قد قامت بعمل "لايك" على مقطع فيديو منشور عبر "إنستغرام" لمقطع من أغنية أصالة الجديدة "جيتني مكسور"، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن المياه ستعود لمجاريها بين النجمتين.
وقالت أحلام في تغريدة "هذا الخبر غير صحيح، واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرا".
وما زال الخلاف بين أصالة وأحلام قائما منذ العام الماضي، وذلك جدال نشب بينهما على موقع "تويتر" حول فجر السعيد، انتهى بقيام كلا منهما بعمل "بلوك" للأخرى.