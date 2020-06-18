الصحة: لا آثار جانبية لمن يُشفى من كورونا

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قالت الدكتورة نهى عصام، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه لا يوجد عقار أو دواء فعال بنسبة عالية في العلاج او الوقاية من فيروس كورونا حتى الآن، و مازال العالم في مرحلة بحثية سواء على مستوى العلاج، أو الوقاية.

واضافت الدكتورة نهى عصام ، من خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة المصرية الأولى ، أن 
نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا تتعلق بشكل كبير بحالة المريض قبل الإصابة.


واشارت  مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إلى ان اللقاح يزيد من فرصه قدرة جسم الانسان على انتاج الاجسام المضادة ، منوهه الى ان هناك تجارب كثيرة فى العالم حول ايجاد علاج او لقاح لمجابهه فيروس كورونا .


وتابعت أن هناك 11 تجربة تجرى على اللقاح على مستوى العالم ما بين مرحلة أولى وثانية، بينما وصل مستوى التجربة على لقاح "اكسفورد" إلى المرحلة الثالثة.


واكدت ان العلاج البريطانى "الديكساميثازون"،  موجود ضمن البروتوكول المصري، موضحة أن التجربة المصرية في علاج مصابي كورونا رائعة، معقبة: "اللي بيخف من فيروس كورونا في مصر بيخف ومفيش آثار جانبية بتكمل معاه".

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