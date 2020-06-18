طوارئ بـ «الجبلاية» تمهيدًا لعودة الدوري

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رفع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، حالة الطوارئ داخل جدران الجبلاية، بعد قرار الدولة باستئناف النشاط الرياضى، تمهيدا لعودة الدوري الممتاز.

ويعكف حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، في إعادة تريب جدول المباريات وفق المواعيد التي أعلن عنها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

ويواصل اتحاد الكرة اليوم الخميس، اجتماعات المكثفة مع أندية الممتاز والتي بدأت منذ أول أمس الثلاثاء لوضع خارطة الطريق، والتأكيد على الاشتراطات الاحترازية والوقائية تجنبا لتفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية وضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.


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