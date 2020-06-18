» الجوازات السعودية توضح موقف من انتهت تأشيراتهم خارج المملكة

أوضحت الحكومة السعودية وضع من انتهت تأشيراتهم خلال وجودهم خارج المملكة العربية السعودية وعدم القدرة على تجديدها، بسبب إجراءات حظر السفر المتبعة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

أوضحت الحكومة السعودية وضع من انتهت تأشيراتهم خلال وجودهم خارج المملكة العربية السعودية وعدم القدرة على تجديدها، بسبب إجراءات حظر السفر المتبعة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).