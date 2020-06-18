» طلعت يوسف: "مش هضحى بلاعبتى علشان الدورى"

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الاتحاد السكندرى

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طلعت يوسف

قال طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري: "لا يوجد منافسات منذ 3 أشهر وأكثر، جميع الفرق تحتاج إلى 8 أسابيع فترة إعداد كحد أدنى لكي يعود اللاعبون لمستواهم الطبيعي".

على قرار وزارة الرياضة واتحاد الكرة، بشأن عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري 25 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون مستحيل.

وأضاف "يوسف"، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "الزمالك": "عودة الدوري في الوقت الذي أعلن عنه مستحيلة طبعا، ولا يوجد مقارنة بيننا وبين أوروبا، فمقومات اللاعب المصري مختلفة عنهم، ولن أقوم بالتضحية بصحة اللاعبين".

وتابع: "لابد أن يكون هناك عمل تحاليل للكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات وعملها بشكل دوري على مدار أيام التدريبات والمباريات، لابد من وجود منطق في مناقشة حلول عودة النشاط، وأن يكون الجميع يسعى للمصلحة العامة وليس الخاصة".


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