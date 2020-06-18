"يومين ممتعين".. خبر سار عن طقس الأسبوع المقبل

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، قائلة: "حالة الطقس المعتدل التي نشهدها اليوم الخميس ستستمر على مدار اليومين المقبلين". 

وأضافت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، بأنه اعتبارا من الأحد المقبل سنشهد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة بمعدل درجتين.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضا واضحا مقارنة بالأمس، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة، أي أقل من الأمس بنحو 8 درجات.

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