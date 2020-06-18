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الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني

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متابعات- الدويني فولي

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العراق

إيران

الخارجية

سفير

استدعاء

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، انها استدعت صباح اليوم السفير الإيراني لدى العراق وسلمته مذكرة احتجاج.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن "هذا الاستدعاء يأتي على خلفية القصف المدفعي الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية عراقية في (مرتفعات آلانة) التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل يوم الثلاثاء الماضي ما تسبب به من خسائر مادية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بث الخوف بين الآمنين من سكان تلك المناطق".


وأضافت "نؤكد حرص العراق على ديمومة، وتنمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ونؤكد أيضا إدانة هذه الاعمال، وأهمية حرص الجانب الإيراني على احترام سيادة العراق، والتوقف عن القيام بمثل هذه الأعمال، وتحري سبل التعاون الثنائي المشترك في ضبط الأمن، وتثبيت الاستقرار على الحدود المشتركة".

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