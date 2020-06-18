» الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني

18 يونيو 2020 - 01:48 م

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، انها استدعت صباح اليوم السفير الإيراني لدى العراق وسلمته مذكرة احتجاج.









وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن "هذا الاستدعاء يأتي على خلفية القصف المدفعي الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية عراقية في (مرتفعات آلانة) التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل يوم الثلاثاء الماضي ما تسبب به من خسائر مادية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بث الخوف بين الآمنين من سكان تلك المناطق".







