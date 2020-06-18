» ماردونا يشارك جماهير نابولى فرحة التتويج بكأس إيطاليا

18 يونيو 2020 - 02:27 م

احتفل الأرجنتيني أرماندو مارادونا بتتويج فريقه السابق نابولى بلقب كأس إيطاليا بعد الفوز على فريق يوفنتوس في المباراة التي أقيمت أمس على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" ضمن نهائي البطولة المحلية.

ونشر مارادونا صورة له بقميص فريق نابولى في منزله عبر انستجرام وكتب عليها : "فخور بك نابولي".

وحقق فريق نابولى الفوز علي يوفنتوس بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ويعتبر تتويج نابولى بلقب الكأس هي السادسة في تاريخه.

وخرجت جماهير نابولى إلى الشوارع للاحتفال باللقب الجديد متجاهلين أزمة فيروس كورونا حبا في فريقهم.