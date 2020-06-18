الحزن يخيم على الجميع بعد وفاة "ماما سناء"

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ماما سناء ونجلها
ماما سناء ونجلها

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حزن

صدمة

ماما سناء

خيمت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان نجل اليوتيوبر سناء عبدالحميد الشهيرة بـ"ماما سناء" عن عمر 61 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتب ابنها- الذي كان يشاركها الفيديوهات المضحكة- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله".

وأثار الخبر صدمة وحزن النشطاء، خاصة أنها كانت خفيفة الدم وتدخل البهجة والسعادة بفيديوهات لها مع ابنها.

كانت سناء عبدالحميد، والملقبة بماما سناء، يوتيوبر، كشفت قصة حياتها خلال استضافتها مؤخرا في برنامج الحياة اليوم قالت إنها وفي بداية وصول السوشيال ميديا إلى المنازل كان نجلها الأكبر يقوم بعرض عدد من فيديوهات برنامج "تيك توك" لها، وهو ما أثار اندهاشها: "كنت بقوله يالا يا حمو نضحكوا مع بعض، وبدأ يصورني وأنا مش واخدة بالي، ولما كان بيفرجني عليها كنت بلاقي التعليقات حلوة".




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