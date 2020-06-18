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أخت هيفاء وهبى تستحم عارية تمامًا: "ما شاء الله على مؤخرتي"

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رولا يموت
رولا يموت

محمد فضل

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عارية

هيفاء وهبي

فنانة

رولا يموت

أحدثت الفنانة اللبنانية ?رولا يموت، أخت? الفنانة الشهيرة هيفاء وهبى، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر فيديو جرئ للغاية وهي تستحم بالمياه داخل منتجع صحي وعارية تمامًا.

ونشرت "يموت" الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت كاتبة : "تدليل مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي".

وتابعت:" ماشالله خلقة الله.. لا شفط ولا نحت ولا ربط معدة ولا Bulimia nervosa ولا شي.. الحمدالله يا رب وماشالله ناعم ومكثر".

وأثار الفيديو غضب متابعيها، خاصة وأنها دائمة إثارة الجدل بنشر صور وفيديوهات توصف بـ"الإباحية" تستعرض فيها جسدها بشكل مثير وجرئ.

لكن ما جعل البعض يهاجمها بشدة تعليقها على الفيديو الذي اعتبره البعض مستفزًا لذكر الله في وصف جسدها ومؤخرتها.

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