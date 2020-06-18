  • الخميس 18 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كسوف «حلقة النار»

كسوف «حلقة النار».. هل هو «علامة على نهاية العالم»؟

مصريين بليبيا يتم تعذيبهم

تفاصيل إعادة 23 مصريًا من ليبيا

سامح شكري

وزير الخارجية يحذر.. تصريحات جديدة عن سد النهضة

حمو بيكا

مفاجأة.. حمو بيكا يتفوق على عمرو دياب ومحمد رمضان وسعد لمجرد

أرشيفية

«الصحة العالمية» تطالب أوروبا بالاستعداد لموجة ثانية من كورونا

شمس الكويتية

شاهد.. تحرش جماعي بـ"شمس الكويتية" في السوق بسبب ملابسها

السيسي

تفاصيل اجتماع "السيسي" مع رئيس المخابرات بشأن ليبيا

أرشيفية

طريقة جديدة لاكتشاف الإصابة بـ"كورونا" دون اختبار

محمد الدالي

صدمة.. وفاة الإعلامي محمد الدالي بأزمة قلبية مفاجئة

أرشيفية

إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

متسول يدعي إصابته بكورنا ويقيم في فندق 5 نجوم لمدة أسبوعين

الصفحة الأخيرة

متسول يدعي إصابته بكورنا ويقيم في فندق 5 نجوم لمدة أسبوعين
متسول يدعي إصابته بكورنا ويقيم في فندق 5 نجوم لمدة أسبوعين

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

بيان من الحكومة بشأن إغلاق البنوك وتمديد ساعات الحظر

#

الجزائر.. عقوبات لرافضي علاج وحجر "كورونا"

#

رئيس الوزراء يعلن تعليق الأنشطة الرياضية لمدة 15 يومًا

#

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعليق الدراسة


تظاهر متسول بلا مأوى بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأقام أسبوعين كاملين في فندق خمس نجوم، تمتع خلالها بأفضل الوجبات. 

وادعى المتسول – مجهول الهوية - بأنه عائد من الخارج، وخضع إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا داخل فندق فاخر في أوكلاند بنيوزيلندا.

وقال عضو البرلمان مايكل وودهاوس: “كان أحد الفنادق الخمس نجوم يأوي شخصًا بلا مأوى لبضعة أسابيع، تحت التظاهر بأنه شخص عاد من الخارج".

وأضاف: "عندما كان الشخص مستعدًا للخروج، طُلب منه عنوان الإقامة الخاص به، لكنه أخبر المسؤول بأنه ليس لديه عنوان، لأنه كان بلا مأوى".

لكنه في الواقع، وبحسب النائب: "لم يعد من الخارج، وإنما انضم للتو إلى قائمة الانتظار قبل أسبوعين، وقضى أسبوعين حصل خلالهما على ثلاث وجبات مربعة وحمام يوميًا على نفقة الحكومة"، الأمر الذي قال إنه يشير إلى وجود فوضى. 

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بالتعمق أكثر في ذلك، ولكن سيكون هناك عدد من الحكايات من هذا القبيل".

وفي بريطانيا، بدا سائح قال إنه مريض، ويحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى في حيرة من أمره عندما سمع عن الحجر الصحي عند السفر لمدة 14 يومًا، وادعى أنه لم يخبره أحد بذلك في مطار هيثرو بلندن.

وتفرض الحكومة البريطانية على أي شخص يدخل البلاد أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين، أو أن يتعرض لخطر غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني في محاولة للحد من الإصابات الجديدة بالفيروس.

لكن السائح الذي وصل من سويسرا أبلغ أحد الصحفيين بأنه "يشعر بتوعك" أثناء سيره نحو مترو أنفاق لندن، وادعى أنه يجهل أي أمر بالبقاء في مكان واحد.

وصرح لقناة (ITV) البريطانية بأنه ليس لديه فكرة عن أنه من المتوقع أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين بعد الهبوط، ولم يُطلب منه القيام بذلك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

قنوات اليوتيوب

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا يتوحش في أمريكا والإصابات تصل إلى 2.16 مليون
» قرار عاجل من الزمالك تجاه فرجاني ساسي
» ارتفاع إصابات كورونا بالأردن والإجمالي يتجاوز الألف
» شرطي متهم في مقتل الأمريكي «رايشارد بروكس» يسلّم نفسه
» شقيقة محمد رمضان تنشر أول صورة من شهر العسل
» وفاة آخر شقيقة للرئيس الأمريكي الأسبق «جون كنيدي» على قيد الحياة
» أصحاب فصيلة الدم هذه الأقل إصابة بـ"كورونا"
» 4757 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» وفاة مريض بكورونا.. فصلت أسرته جهاز التنفس لتشغيل مكيف الهواء
» فنانة شهيرة ترد على ظهورها في فيديو مخل
» دولة أوروبية تعلن عودة رحلاتها الجوية إلى مصر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية