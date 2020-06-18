» قرار عاجل من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

استقر نادي الزمالك على تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، خلال الفترة القادمة، حيث يسعي مسئولو الزمالك لحسم ملف التجديد لفرجاني ساسي قبل انطلاق الموسم الجديد ، حيث ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

ويسعي مسئولو الفارس الأبيض لحسم الملف التجديد مبكرا خوفا من اغراءات الأندية الخارجية خاصة أن اللاعب يقدم مستوي متميز مع الزمالك ومنتخب بلاده خلال المواسم الماضية.

وأكد فرجاني في تصريح لصحيفة “tunisienumerique” التونسية، من داخل المعسكر التدريبي الذي يخوضه رفقة منتخب تونس، أن التقارير التي تحدثت عن رفضه التجديد مع القلعة البيضاء، ليس لها أساس من الصحة.

ويواجه نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي في الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الترجي التونسي حامل اللقب في أخر نسختين على حساب الاهلي والوداد بالترتيب.

ويحتل نادي الزمالك المركزالثالث برصيد32 نقطة في جدول ترتيب الدوري العام