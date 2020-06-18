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شقيقة محمد رمضان تنشر أول صورة من شهر العسل

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محمد رمضان رفقة زوجته وشقيقته وعريسها
محمد رمضان رفقة زوجته وشقيقته وعريسها

محمد فضل- متابعات

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القبض

محمد رمضان

شهر العسل

شقيقة

نشرت إيمان شقيقة الفنان ?محمد رمضان?، أول صورة لها رفقة زوجها في شهر العسل.

 وظهر الثنائي في لقطة رومانسية، نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتفاعل معها المتابعون بشكل كبير.

يشار إلى أن حفل عقد قران إيمان الذي عقد مؤخراً كان أثار الكثير من الجدل، إذ تعرضت للانتقادات بسبب خرقها لإجراءات التباعد الاجتماعي والتجمعات بسبب إنتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ردت عليه هي مؤكدةً أن الحفل اقتصر فقط على عائلة العروسين، وأن الحفل كان أجّل أكثر من مرّة.

وعلى إثر ذلك ألقت الشرطة القبض على زوجها، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة على ذمة القضية.


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