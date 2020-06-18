» فنانة شهيرة ترد على ظهورها في فيديو مخل

18 يونيو 2020 - 06:53 م

خرجت الفنانة المغربية ?رجاء بلمير،? عن صمتها بعد أن تم تداول صور عن ظهورها في فيديو مخل تمارس العلاقة الحميمية مع شاب.

ونشرت صورة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي لتوضح أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو الذي تم الترويج له عل أنها بطلته ليست هي وقالت: " خرج واحد السكرين وكلشي قال ظهور رجاء في فيديو إباحي، الموضوع غير قابل للتبرير، أنا أبرر فقط من أجل عائلتي وأصدقائي والناس لي كيبغيوني باش ما يخيبش ظنهم فيا، حيث كاين ناس لي مشاو مع الموجة وتيقو الصورة، ومن حقهم حيت البنت كتشبه ليا بزاف".

وختمت: " عندي الفيديو ولكن ما نقدرش نحطو حيت ما فيه ما يتشاف، ولكن غادي نحط واحد السكرين، شوفوه ونرجعو نكملو الهضرة".