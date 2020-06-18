مطار القاهرة يستقبل أربع رحلات استثنائية بواقع 610 راكبا

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس ، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنها حوالى 610 مصريين من العالقين بالسعودية والجزائر والأردن ، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى عن عودة حوالى 57 ألف من المصريين العالقين فى عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفى إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.