» الحكومة البريطانية: هؤلاء لهم الأولوية في العلاج بلقاح كورونا

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حددت الحكومة البريطانية، الأشخاص الذين لهم الأولوية في الحصول على علاج لـ (كوفيد – 19)، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وقالت إن الأولوية في حالة توفر لقاح مضاد للفيروس ستكون لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والعاملين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والكلى.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الصحة مات هانكوك أن شركة الأدوية "أسترازينيكا" بدأت بالفعل في تصنيع اللقاح الذي يجري العلماء بجامعة أكسفورد، التجارب البشرية عليه.

وقال هانكوك: "إنهم بدأوا التصنيع الآن، حتى قبل الموافقة، حتى نتمكن من تكوين مخزون وأن نكون مستعدين إذا تمت الموافقة عليه سريريًا".

وأضاف أن لقاحًا منفصلاً يتم إنتاجه في الكلية الملكية بلندن هو أيضًا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية. 

وأوضح أن الأشخاص الذين سيكونون لهم الأولوية في قائمة انتظار عندما يصبح اللقاح متاحًا هم:

-العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، بما في ذلك الأطباء والممرضات في المستشفيات

-العاملون في الرعاية الاجتماعية، من بينهم يعملون في دور الرعاية والذين يقومون بزيارات منزلية

-المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو الكلى
-أكثر من 50 عامًا

-علاوة على ذلك، قال إنه يتم إجراء المزيد من البحوث لمعرفة ما إذا كان الأشخاص من الأقليات العرقية في خطر أكبر، مضيفًا: "يمكننا حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر أولاً في حالة توفر اللقاح".

وتابع هانكوك في مؤتمر صحفي أن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين نشرت نصيحة مؤقتة بـ "التلقيح ذي الأولوية لمجموعتين: العاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية، والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا".

ويشمل ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من أمراض القلب والكلى.

وأضاف: "بينما نتعلم المزيد عن الفيروس، سنستمر في مراعاة المجموعات التي قد تكون ضعيفة بشكل خاص، بما في ذلك، على سبيل المثال، تلك التي تنتمي إلى الأقليات العرقية حتى نتمكن من حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر أولاً، إذا أصبح اللقاح متاحًا".

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