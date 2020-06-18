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تعافي حسين الزناتي وخروجه من مستشفى العزل

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الصحفيين

كورونا

حسين الزناتى

مستشفى العزل

خرج حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين وعضو مجلس نقابة الصحفيين، من مستشفى العزل الصحي، بعد تحسن حالته، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لاستكمال فترة علاجه في المنزل.

وكتب "الزناتي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه .. خرجت اليوم من المستشفى بعد أن تعديت المرحلة الصعبة، وبدأت مشوار التعافى بالبقاء فى المنزل واستكمال العلاج لمدة 10 أيام ، ثم التأكد من سلبية المسحة".

وتابع:" محبة الله التى وضعها الله فى قلوبكم لى لا وصف لها سوى أنها كانت لى هى الفرق بين الحياة والموت .. بين الوجود والعدم .. ستبقى الدنيا بخير مادام فيها أمثالكم، دمتم لى ودامت محبتكم.، حتى آخر نفس فى حياتى".

وأضاف :" واليوم لايسعنى سوى التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للصحافة بقيادة الأستاذ كرم جبر ، الذى قدم كل مايستطيع منذ إصابتى وإلحاقى بالمستشفى للعلاج، وكل الشكر لمؤسستى الأهرام بقيادة الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة لمتابعته اليومية وتذليل أية عقبات كانت تواجهنى أنا وأسرتى".


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