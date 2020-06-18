مفاجأة غير متوقعة في أزمة تحرش عمرو وردة بالصحفية

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عمرو وردة والصحفية

محمد فضل- متابعات

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تحرش

عمرو وردة

صحفية

يونانية

في مفاجأة غير متوقعة، بشأن أزمة تحرش لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة، المحترف بصفوف نادي باوك سالونيك، بصحفية يونانية والتي تحدثت عنها صحف يونانية، قالت الصحفية إنها لم تسرب المحادثة بينهما وأنها تحبه.

وأوضحت ديمي ستاماتيليا، الصحفية اليونانية المهتمة بأخبار نادي أولمبياكوس، في تصريحات نقلها موقع صدى البلد ، أن "عمرو وردة صديقي، وأنا أحبه، لم أنشر أي محادثات بيني وبينه، المحادثات حقيقية لكنني لم أنشرها، هناك من اخترق حسابي ونشر تلك المحادثات، وهذا الموضوع لم يضايقني".

وأضافت: "هذا الموقف لن يؤثر على علاقتي بوردة ولن يؤثر على مستقبله، نريده في أولمبياكوس وأنا أريده أن يلعب في أولمبياكوس".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا مسربة من المحادثة بينهما، بعد أن تحدثت مواقع يونانية كذلك، وهي الأزمة التي لم يرد عليها عمرو وردة، خاصة بعد أزمات التحرش التي واجهها من قبل.


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