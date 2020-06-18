  • الخميس 18 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
استقرار الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية

الدولار يختتم التعاملات بهذا الرقم

سد النهضة

البنك الدولي يصدم إثيوبيا بشأن تمويل سد النهضة

ترامب و إيفانكا

كيف استغل ترامب مقتل "خاشقجي" للتغطية على أزمة ابنته؟

عمرو وردة والصحفية

مفاجأة غير متوقعة في أزمة تحرش عمرو وردة بالصحفية

أرشيفية

دراسة: الإصابة بكورونا ودرجة الخطورة تتوقف على فصيلة الدم

وثائق «ويكيليكس»

كيف تسربت وثائق «ويكيليكس»؟.. المخابرات الأمريكية تكشف عن الثغرة

كسوف «حلقة النار»

كسوف «حلقة النار».. هل هو «علامة على نهاية العالم»؟

مصريين بليبيا يتم تعذيبهم

تفاصيل إعادة 23 مصريًا من ليبيا

سامح شكري

وزير الخارجية يحذر.. تصريحات جديدة عن سد النهضة

حمو بيكا

مفاجأة.. حمو بيكا يتفوق على عمرو دياب ومحمد رمضان وسعد لمجرد

فيديو: علقنة ساخنة لرجل أبيض استخدم عبارة عنصرية ضد السود

آخر الأخبار

علقنة ساخنة لرجل أبيض استخدم عبارة عنصرية ضد السود
علقنة ساخنة لرجل أبيض استخدم عبارة عنصرية ضد السود

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

فيديو: تدخل الأب لإنقاذ ابنه.. فلقنه زملاؤه علقة ساخنة

#

فيديو.. إنقاذ بطولي لقائد سيارة اشتعلت النار فيها

#

رفضا لحكومة نتنياهو.. إسرائيليون يتظاهرون في القدس

#

فيديو.. «علقة ساخنة» للص أثناء محاولته سرقة سيارة

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً أمريكيًا أبيض يتعرض للضرب داخل متجر على يد رجل أسود بعد أن أساء إليه باستخدام عبارة عنصرية تسيء لذوي الأصل الإفريقي. 
ويظهر الفيديو الذي تم تصويره داخل متجر فلينت بولاية ميشيجان، رجلاً أبيض يرتدي قناعًا ويتحدث على الهاتف بالقرب من رفوف الملابس، عندما يقوم رجل أسود بطرحه على الأرض.

وحاول الرجل الزحف بعيدًا والاعتذار، لكن مهاجمه واصل ضربه، قائلاً له: "لا تلمسني أبدًا"، كما يظهر في الفيديو الذي أعادت نشره صحيفة "نيويورك بوست".

وعلق المنتج والناشط السينمائي طارق نشيد على الفيديو عبر موقع "تويتر": "رجل في متجر في # فلينت يُشير إلى رجل أسود في المتجر بأنه" ** "أثناء التحدث على الهاتف #". . "الرجل الأسود سمعه ، ثم تطورت الأمور".

ولم يُسمع العبارة التي تفوه بها الرجل الأبيض، لكن مغني الراب FT Quay، الذي نشره المقطع أيضًا على موقع "فيس بوك" قال إنه سمعه يستخدم كلمة (N).

وتم استخدام كلمة (N) لإذلال الأمريكيين الأفارقة قبل ثورة السّود. فالبيض يطلقون كلمة Nigger تهكما وسخرية واحتقارًا، وهو الأمر الذي يفجر غضب السود عند سماعها. 

وأزعج مقطع الفيديو بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين حثوا على الشرطة على التحقيق في فحواه.

https://nypost.com/2020/06/18/white-man-gets-pummeled-after-using-racial-slur-video-shows/

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

قنوات اليوتيوب

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بيان اليوم.. تسجيل 1218 إصابة جديدة بكورونا و88 حالة وفاة
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني
» الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا
» أسعار الذهب تعاود الارتفاع خلال تعاملات الخميس
» التشكيل الرسمي لريال مدريد في قمة الدوري الإسباني
» غضب بين المسلمين بريطانيا بسبب مساعدات حكومية تحتوي على لحم الخنزير
» فيديو: علقنة ساخنة لرجل أبيض استخدم عبارة عنصرية ضد السود
» كيف استغل ترامب مقتل "خاشقجي" للتغطية على أزمة ابنته؟
» الحكومة البريطانية: هؤلاء لهم الأولوية في العلاج بلقاح كورونا
» الهند: الصين شوهت جثث جنودنا بعد قتلهم
» كورونا يتوحش في أمريكا والإصابات تصل إلى 2.16 مليون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية