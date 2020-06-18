» التشكيل الرسمي لريال مدريد في قمة الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمى الذى سيخوض به مواجهة ضيفه فريق فالنسيا، فى العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، فى ختام منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني "الليجا"، التى عادت منافساتها بعد توقف طويل، دام 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.



ويقود الفرنسي كرييم بنزيما، هجوم ريال مدريد فى مباراة فالنسيا الليلة، بجانب الثنائي النجميين البلجيكى إيدن هازارد، والكرواتى لوكا مودريتش.

يدخل ريال مدريد، مباراة الليلة، وهو فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 59 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن الغريم التقليدى برشلونة، صاحب الصدارة برصيد 64 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 43 نقطة.