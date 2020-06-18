» الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غد الجمعة، نهارا مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا - معتدل على السواحل الشماية والرياح معتدلة تنشط أحيانا - مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة، ويكون حارا على جنوب الصعيد والرياح نشطة.





أما حالة الطقس ليلا - فهو لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.





كما تنشط رياح على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق - اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.









وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



