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الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا

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أحمد سالم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غد الجمعة، نهارا مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا - معتدل على السواحل الشماية والرياح معتدلة تنشط أحيانا - مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة، ويكون حارا على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

أما حالة الطقس ليلا - فهو لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

كما تنشط رياح على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق - اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 21
الإسكندرية 28 21
وادى النطرون 33 21
طنطا 33 21
شبين الكوم 33 21
دمنهور 31 21
بلطيم 30 21
مطروح 27 22
السلوم 29 21
سيوة 33 20
بورسعيد 27 22
دمياط 26 21
الزقازيق 35 21
المنصورة 33 20
الإسماعيلية 35 19
السويس 35 22
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 32 22
نخل 32 14
نويبع 35 24
طابا 33 20
كاترين 31 15
الطور 31 24
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 28
مرسى علم 33 27
الفيوم 34 21
بنى سويف 34 22
المنيا 35 22
أسيوط 35 22
سوهاج 37 24
قنا 38 26
الأقصر 39 24
أسوان 39 26
ادفو 39 27
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 39 23
شلاتين 39 27
ابو رماد 38 26
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 27


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