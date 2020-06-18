الدولار يختتم التعاملات بهذا الرقم

18 يونيو 2020 - 09:45 م

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات المسائية، في 11 بنكا.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.