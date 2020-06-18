باحثة تحصل على الدكتوراة في تأثير العلاج بالتبريد للأطفال الخاضعين للغسيل الدموي

18 يونيو 2020 - 09:49 م

حصلت سهام عيد هاشم الحلفاوي، المدرس المساعد بقسم تمريض الأطفال، على درجة الدكتوراة بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف، من كلية التمريض جامعة طنطا، قسم تمريض الأطفال، وذلك بعد مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان: "تأثير العلاج بالتبريد مقابل العلاج بالروائح على آلام وخز الوصلة الشريانية الوريدية للأطفال الخاضعين للغسيل الدموي".



وترأس لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة، الدكتور جمالات السيد منسي (أستاذ تمريض - الأطفال كلية التمريض- جامعة الإسكندرية، ممتحن خارجي - "رئيس اللجنة" )، والدكتور رحمة سليمان بهجت ( أستاذ تمريض الأطفال – كلية التمريض - جامعة طنطا- "عن المشرفين" )، والدكتور ابتسام محمد السيد (أستاذ تمريض الأطفال – كلية التمريض - جامعة طنطا – "ممتحن داخلي" )، والدكتور ماهر أحمد عبد الحافظ (أستاذ طب الأطفال - كلية الطب - جامعة طنطا - "عن المشرفين").



وأشرف على الرسالة كل من الدكتور رحمة سليمان بهجت، "المشرف الرئيسي")، والدكتور ماهر أحمد عبد الحافظ ، والدكتورة نجفة حافظ فرج (مدرس تمريض الأطفال - كلية التمريض- جامعة طنطا).



وأثنى الممتحنون على مجهود الباحثة وعلى اختيار موضوع الرسالة، مؤكدين على الأهمية العلمية لموضوع الدراسة الذي تناولته الباحثة، لافتين إلى ندرة وصعوبة وحساسية موضوع الرسالة، واصفين إياه بأنه شديد التخصص ولم يتناوله البحث العلمي بالدراسة من قبل، ويعد مرجعًا هامًا لشباب الباحثين.



وكشفت الباحثة سهام الحلفاوي، عن الصعوبات التي واجهتها في التحضير للرسالة حتى تخرج بالشكل الذي يليق بالبحث العلمي ويليق بمجهودها ودأبها الشديدين، معبرة عن سعادتها الغامرة بقبول رسالتها والثناء عليها ومنحها درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.



ووجهت جزيل الشكر لكامل لجنة التحكيم والمناقشة وكذلك لجنة الإشراف على الرسالة.

