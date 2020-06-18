وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات المصريين العالقين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنهاء موقف المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم نحو 800 فرد من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم، وتقرر عودتهم إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم مع الجهات المعنية بدولة السودان الشقيقة من قبل السفارة المصرية في الخرطوم.





‎وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنها تقدمت بمذكرة عرض للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين بالسودان، وعليه جاء التواصل والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بدولة السودان وكذلك السفارة المصرية هناك والتي كان لها دورا بارزا في هذا الأمر، ويتم العمل حاليا على إنهاء كافة إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية مطلع الأسبوع المقبل.