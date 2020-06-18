"الري": اتبعنا سياسة "النفس الطويل" لحل أزمة سد النهضة

18 يونيو 2020 - 10:00 م

قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر لم تتوصل لحل في أزمة سد النهضة في ظل تعنت وتشدد الجانب الإثيوبي، ولم نحدد حتى الآن آليات لملء وتشغيل السد.



وأضاف "السباعي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر اتبعت أسلوب "النفس الطويل" للتفاوض والوصول بقدر الإمكان لتوافق حول الأزمة، وهو ما يدل على وجود إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى حل للأزمة.

